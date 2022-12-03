خارجية الدبيبة: المنقوش وميلوني استعرضا عمق علاقات الصداقة

استقبلت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ملوني في العاصمة الإيطالية، مساء اليوم وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش.

بحسب بيان المنقوش، استعرض اللقاء عمق علاقات الصداقة بين البلدين، والتأكيد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الاستقرار بليبيا، حيث أكدت ملوني سعي الحكومة الإيطالية لزيادة أوجه الشراكة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات منها الطاقة والاقتصاد والصحة، وتعزيز التنسيق المشترك في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام.

يأتي هذا اللقاء ضمن جدول أعمال زيارة المنقوش للعاصمة روما ومشاركتها في منتدى حوارات المتوسط بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي.