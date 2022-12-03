باثيلي يعلن تعثر اجتماع عقيلة والمشري في الزنتان تحت رعاية أممية لأسباب لوجستية

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أعلن، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باثيلي، تعثر اجتماع رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح والدولة خالد المشري في الزنتان تحت رعاية أممية لـ “أسباب لوجستية”، وذلك بعد أن كان مقررًا عقده اليوم الأحد.

وقال باثيلي في بيان: إنه لـ “أسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا، ليس بالإمكان عقد الاجتماع في الزنتان”، داعيًا مجلسي النواب والدولة إلى ” الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي يتعين أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة”.

وأضاف: “إني أحث جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على الدخول في حوار سعيا إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية”.

وقال باثيلي: “أدعو الليبيين بكل أطيافهم ومن جميع مناطق ليبيا، وكذلك المؤسسات العامة، بما فيها المجلس الرئاسي والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر من أجل إنهاء المأزق الحالي؛ فشعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل”.