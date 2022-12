كرموس: المشري وصالح سيلتقيان في مدينة الزنتان للفصل في ثلاث ملفات

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا أن خالد المشري وعقيلة صالح سيلتقيان في مدينة الزنتان للفصل في ثلاث ملفات، هي القاعدة الدستورية، والمناصب السيادية، والسلطة التنفيذية.

كرموس قال في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان إنه سيكون الملف الأبرز المسار الدستوري المتعلق بوضع آلية إقرار القاعدة الدستورية للوصول إلى الانتخابات في أقرب آجل.

وأشار إلى أنه سيتم طرح ملف السلطة التنفيذية التي بات واجباً تغييرها نظراً لعجزها عن القيام بمهمتها في إجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها وانتهاء ولايتها وهي عاجزة عن بسط الأمن والسيطرة على كامل البلاد.

ونوّه إلى أنه أخيراً سيطرح ملف المناصب السيادية الذي يعد في مرحلته الأخيرة وفقاً لاتفاق بوزنيقة” 1″.

