وزير الخارجية المصري: عواقب الوضع في ليبيا مزعزعة للمنطقة ككل

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إن عواقب الوضع في ليبيا مزعزعة.

وأشار خلال افتتاح النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية، إلى أن بلاده تساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية من خلال التعاون.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”، 9شارك الوزير المصري في افتتاح النسخة الثامنة لمنتدى حوارات روما المتوسطية، برئاسة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، ومشاركة رئيس جمهورية النيجر وعدد من وزراء دول المتوسط.

ويأتي ذلك في إطار تبادل الرؤى حول سبل تحقيق التوازن الإقليمي وتعزيز الشراكات الاقتصادية، والتعاون والتنسيق الوثيق بين دول المتوسط، في مواجهة التحديات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة.

والخميس، تصدر الملف الليبي مباحثات سامح شكري ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال زيارة شكري للعاصمة الإيطالية للمشاركة في منتدى حوارات روما المتوسطية.