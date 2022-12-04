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السفير الألماني يجري زيارة لأكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أجرى السفير الألماني لدى ليبيا، “ميخائيل أونماخت”، زيارة، السبت، لأكاديمية طرابلس للسباحة، الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال “أونماخت” في تغريدة عبر “تويتر”: “في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تشرفت بزيارة أكاديمية طرابلس للسباحة و الخاصة بذوي الهمم وبرفقة الكابتن الرائع عبد الخالق السوكني، الذي اطلعني على نشاطات و برامج الأكاديمية”.

وأعرب أونماخت عن أمنياته لطلبة الأكاديمة بالتوفيق، خلال “الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص”، التي ستقام في برلين الصيف المقبل.

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أونماخت السفير الألماني ذوي الاحتياجات ليبيا

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الوطن الليبية

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