السفير الألماني يجري زيارة لأكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة

الوطن / رصد

أجرى السفير الألماني لدى ليبيا، “ميخائيل أونماخت”، زيارة، السبت، لأكاديمية طرابلس للسباحة، الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال “أونماخت” في تغريدة عبر “تويتر”: “في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تشرفت بزيارة أكاديمية طرابلس للسباحة و الخاصة بذوي الهمم وبرفقة الكابتن الرائع عبد الخالق السوكني، الذي اطلعني على نشاطات و برامج الأكاديمية”.

وأعرب أونماخت عن أمنياته لطلبة الأكاديمة بالتوفيق، خلال “الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص”، التي ستقام في برلين الصيف المقبل.