بوراس: لقاء عقيلة والمشري يعكس جدية لإنهاء أزمة الشرعية في ليبيا

قالت عضو مجلس النواب ربيعة بوراس إن اللقاء المرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري يأتي في إطار توطين الحوار داخل الأراضي الليبية، لجسر الهوة السياسية التي تظهر دائما، خلال اللقاءات، في العواصم الأجنبية.

وأضافت أبوراس في تصريحات صحفية: “أعتقد أن نجاح الطرفين في المحاولة الجديدة والفرصة الأخيرة التي منحت لهما بخصوص إعادة توحيد البلاد بعد انقسامها من جديد جراء خارطة الطريق التي نتجت عن المجلسين بشكل منقوص، يعتمد على التوازن المؤثر الذي ستكون عليه تركيبة لجنة الحوار التي بدورها ستقود عملية السلام التي من المفترض أن تحدد طبيعة المسار السياسي لإنهاء أزمة الشرعية”.

وأكدت النائبة أن الذهاب إلى الانتخابات بشكل مدروس أفضل من المسارات السابقة، التي نتجت عن ملتقى الحوار السياسي وعن لجنة خارطة الطريق لمجلسي النواب والدولة، مشيرة إلى أن الابتعاد عن الاتفاقات المشروطة بمدن وأشخاص ومواد تعطي للاتفاق تمييزا سلبيا سوف يكون مسارا جديدا يحاول رئيسا المجلسين الذهاب فيه والعودة بحل ينهي حالة الصراع القائمة على إدارة المال والسلطة والأمن.

وتابعت بوراس: “سيراعي الاتفاق المحافظة على وقف إطلاق النار وتجنيب المدنيين ومدنهم ويلات الفشل الذي يلحقه صراع مسلح مدفوع بالمال في مغامرة محفوفة بالمخاطر”، مضيفة: “مع هذا، فإن ما نلاحظه من خطوات بين المجلسين تختلف عن الخطوات السابقة وهناك نوع من الجدية والتفاهم إلى حد كبير على إنهاء أزمة الشرعية”.