القبض على مزور عقود بيع وانتحال صفة محرر عقود

أخبار ليبيا 24

أعلنت، الإدارة العامة للبحث الجنائي، القبض على متهم بتزوير عقود بيع وانتحال صفة محرر عقود. وأفادت الإدارة، اليوم الأحد، أن إدارة التحقيق والاستفاء التابعة لها تمكنت من القبض على شخص مزور ينتحل صفة محرر عقود.

وأوضحت، أن عملية القبض -دون أن تشير إلى مكان وقوعها وزمانها- جاءت بعد ورود معلومات تفيد بإبرام شخص عقد بيع قطعة أرض في العام الحالي 2022 رغم أن صاحب الأرض متوفي منذ عام 2014.

وأضافت، أنه “فور ذلك، عملت الإدارة على التحقيق من المعلومات ومراقبة الشخص الذي حرر العقد؛ فتبين أنه يفتح مكتبه لمدة نصف ساعة في اليوم”.

وقال، “وبمواصلة التحري وجمع المعلومات عنه تبيّن أنه يعمل حارس ليلي في إحدى مؤسسات الدولة”.

وتابعت الإدارة، أنه “فور ذلك نَصَبَ أعضاء لجنة القبض بإدارة التحقيق والاستفتاء، كمينا للشخص المطلوب بعد إيهامه عبر أحد المصادر بوجود شخص يريد إبرام عقد بشكل مستعجل”.

وأضافت، “وبعد أن أفضى الكمين للقبض عليه تمت مواجهته بالتهم فاعتراف أنه غير مخول بالقانون لإبرام العقود كونه ليس محرر عقود معتمد وهو يستخدم ختم محرر عقود يخص صديقة الذي لم يعد يعمل في المجال لكبر سنه”.

وقالت، “كما اعترف أنه يقوم بإبرام عقود مستعجلة دون حضور أطرافها، إضافة لكونه يقوم بتزوير عقود شراء وبيع وشركات”.