دومة يناقش مشكلة تغذية عدد من أحياء مدينة الكفرة بالمياه

ناقش وزير الموارد المائية بالحكومة محمد دومة، مشكلة تغذية عدد من أحياء مدينة الكفرة بالمياه، وذلك عقب لقائه مع مدير أمن الكفرة العميد خالد سعيد حيار وعددٍ من أعيان المدينة.

بدوره أكد الوزير للوفد أن الوزارة، تعمل على حل كل المشاكل وتسابق الزمن لأجل تنفيذ خطوط تغذية الأحياء بالمياه.

من جانبهم أشاد الوفد على الاستقبال، وعلى ما أبداه الوزير من تجاوب وجاهزية في الوزارة، لحل المختنقات التي تعاني منها مدينة الكفرة.

يذكر أن هذا اللقاء جاء تجسيدًا لمبدأ ديمومة التضافر، والتشارك بين وزارة الموارد المائية، مع الجهات ذات الاهتمام المشترك والأعيان، للتعاون من أجل تذليل الصعوبات ووصول الخدمات إلى المواطن.