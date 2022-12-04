الدبيبة: 6 توجيهات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

قدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ستة توجيهات للوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة بشأن تعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب منشور رئيس الحكومة رقم 14 لسنة 2022 تتضمن التوجيهات أن تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة عند تصميمها لمخططات البناء والتطويرمراعاة توفير كافة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة بما يسهل انتقالهم بهذه الجهات من حيث الأرصفة ومواقف السيارات والمصاعد ودورات المياه.

وتتضمن التوجيهات تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل وفق النسب التي نصت عليها التشريعات النافذة وتخصيص مولقف سيارات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مواقف السيارات بكامل الجهات العامة والخاصة بالدولة.

وتقضي التوجيهات بأن تلتزم جميع الأجهزة التنفيذية وأدارات المشروعات العامة مراعاة توفير كافة الخدمات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وإنشاء وحدات إدارية لمتابعة تنفيذها وأن تلتزم وزارة المواصلات بالتنسيق بين مصلحة المطارات وشركات الطيران بتوفير المصاعد والكراسي المتحركة بالمطارات تخصص لذوي الإعاقة وتكليف عاملين خاصين بهم.

وتتضمن التوجيهات أيضا التزام جميع البلديات بتهيئة المرافق البلدية والمواقف والأرصفة بما يسهل ارتياد الأشخاص ذوي الإعاقة لهذه المرافق وتلتزم بعدم منح تراخيص البناء وأذونات المزاولة للمطاعم والأسواق وغيرها من المرافق التي لا تراعي متطلبات هذه الفئة.