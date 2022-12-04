المجلس الرئاسي الليبي يستقبل “باتيلي”.. ويؤكد دعمه لاستكمال خارطة الطريق

استقبل المجلس الرئاسي، اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وقدم باتيلي خلال اللقاء لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائب المجلس عبدالله اللافي، إحاطةً حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا.

وجدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي، وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق، ولا سيما المادة الرابعة من الخارطة الحاكمة للمرحلة التمهيدية.

وأكد باتيلي، الإلتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار الساسي كأرضية للإنطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا من خلال إشراك كافة المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في صياغة اساس دستوري متين، وذلك للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت تضمن الاستقرار.