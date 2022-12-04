أبو راس: هنالك نوع من الجدية والتفاهم بين “الدولة” و”النواب”

الوطن / رصد

كشفت عضو مجلس النواب ربيعة أبوراس، أن اللقاء المرتقب بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح ومجلس الدولة خالد المشري، يأتي في إطار الحوار الليبي- الليبي داخل الأراضي الليبية.

وقالت أبوراس في تصريحات صحفية، إن الهدف من اللقاء داخل ليبيا، هو جسر الهوة السياسية التي ظهرت أثناء اللقاءات المنعقدة بين الطرفين في العواصم الأجنبية.

وأضافت أبوراس: “أعتقد أن نجاح الطرفين في المحاولة الجديدة والفرصة الأخيرة التي منحت لهما بخصوص إعادة توحيد البلاد بعد انقسامها من جديد، يعتمد على التوازن المؤثر الذي ستكون عليه تركيبة لجنة الحوار التي بدورها ستقود عملية السلام التي من المفترض أن تحدد طبيعة المسار السياسي لإنهاء أزمة الشرعية”.

ورأت أبوراس، أن الذهاب بليبيا نحو مرحلة الانتخابات بصورة مدروسة، أفضل من الرجوع إلى المسارات السابقة التي نتجت عن ملتقى الحوار السياسي وعن لجنة خارطة الطريق لمجلسي النواب والدولة.

ووصفت النائبة خطوات مجلسي الدولة والنواب، بالخطوات الجادة، التي تختلف عن سابقاتها، ويحاول المجلسان عبرها إنهاء أزمة الشرعية في البلاد.

وأكدت أن الاتفاق سيراعي حفظ وقف إطلاق النار، وتجنيب المدنيين ومدنهم ويلات الفشل الذي يلحقه صراع مسلح مدفوع بالمال في مغامرة محفوفة بالمخاطر”، على حد تعبيرها.