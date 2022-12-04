العامة للبحث الجنائي تعلن القبض على مزوّر عقود بيع

أعلنت الإدارة العامة للبحث الجنائي، القبض على متهم بتزوير عقود بيع وانتحال صفة محرر عقود.

الإدارة العامة للبحث الجنائي، وفي بيان لها، أكدت “تمكن إدارة التحقيق والإستفاء من القبض على شخص مزور ينتحل صفة محرر عقود، وجاءت عملية القبض بعد ورود معلومات تفيد بإبرام شخص عقد بيع قطعة ارض في العام الحالي 2022 رغم ان صاحب الأرض متوفي منذ عام 2014”.

وتابعت: “فور ذلك عملت الإدارة على التحقيق من المعلومات ومراقبة الشخص الذي حرر العقد فتبين أنه يفتتح مكتبه لمدة نصف ساعة في اليوم وبمواصلة التحري وجمع المعلومات عنه تبين انه يعمل حارس ليلي في إحدى مؤسسات الدولة، وفور ذلك نصب أعضاء لجنة القبض بإدارة التحقيق والاستفتاء كمينا للشخص المطلوب بعد إيهامه عبر أحد المصادر بوجود شخص يريد إبرام عقد بشكل مستعجل”.

وأضافت: “وبعد ان أفضى الكمين للقبض عليه تمت مواجهته بالتهم فاعتراف أنه غير مخول بالقانون لإبرام العقود كونه ليس محرر عقود معتمد وهو يستخدم ختم محرر عقود يخص صديقة الذي لم يعد يعمل في المجال لكبر سنه، كما اعترف أنه يقوم بإبرام عقود مستعجلة دون حضور أطرافها إضافة لكونه يقوم بتزوير عقود شراء وبيع وشركات”.