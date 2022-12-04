اتفاق ليبي تونسي على توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والمعلومات

اتفق رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، مع الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات التونسية، نجيب القطاري، على إعداد مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون بينهما.

وتنص المذكرة، بحسب بيان ديوان المحاسبة، على إمكانية الاستفادة من اختصاصات المؤسستين في توظيف الخبرات والتدريب وتبادل المعلومات.

وقال إن الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي، بمقر المحكمة التونسية بحث العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الاستفادة من إعداد أدلة العمل ودعم العمل الرقابي بمختلف مجالاته.

وشارك في الاجتماع مديرو الإدارة العامة للرقابة على القطاع السيادي، والخدمي، والرقابة على العقود، وعدد من المسؤولين بمحكمة الحسابات التونسية.

وتطرق المجتمعون إلى مشاركة الجهازين في المشروعات البحثية، والأنشطة الرقابية التي تشمل تقديم الاستشارات، وإقامة الندوات، والمؤتمرات حول الموضوعات المهنية المعاصرة.

كذلك دعم الفرق الفنية ولجان المراجعة الليبية في الساحة التونسية بالاستشارات والمعلومات وأدلة العمل اللازمة، التي من شأنها الزيادة في فاعلية المهام الرقابية على المؤسسات الليبية في دولة تونس.

وأشاد شكشك بدور محكمة المحاسبات التونسية، ومساهمتها في العمل الرقابي في إطار عضويتها بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.