مكتب النائب العام: رصد 42 تعدٍّ طال مسار الطريق الحديدي في منطقة قصر الأخيار

تولَّت الغرفة الأمنية المشتركة إجراء تعليمات النائب العام، القاضية باستمرار أعمال الكشف عن أفعال التعدِّي على الأصول العقارية المملوكة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية؛ وذلك إلحاقاً بتدابير رصد المباني والمنشآت المشيَّدة على مسار الطرق الحديدية بالمخالفة للتشريعات.

مكتب النائب العام، وفي بيان له، أوضح أن رجال هيئة الشرطة، رصدوا اثنين وأربعين تعدٍّ طال مسار الطريق الحديدي في منطقة قصر الأخيار؛ ثم أنجزوا تدابير حفظ المصالح العامة؛ بإزالة مظاهر الغزو في نطاق الأصول محل الحماية .