السفير الألماني يزور أكاديمية لذوي الهمم في طرابلس

زار السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، أمس السبت، أكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الهمم، وذلك في يومهم العالمي الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام..

وقال أونماخت عبر حسابه على موقع «تويتر»: «في اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، تشرفت بزيارة أكاديمية طرابلس للسباحة الخاصة بذوي الهمم رفقة الكابتن الرائع عبدالخالق السوكني، الذي أطلعني علي نشاطات وبرامج الأكاديمية».

وعبر السفير الألماني عن تمنياته لهم بالتوفيق في الألعاب الصيفية العالمية للأولمبياد الخاصة التي ستقام في برلين الصيف المقبل.