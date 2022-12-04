احتجاجاً على اجتماع الزنتان.. عميد “صرمان” ينظّم وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الأممية

الوطن / رصد

نظّم عميد بلدية صرمان، عبد المجيد الفيتوري، وقفة احتجاجية، السبت، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في طرابلس؛ احتجاجا على تحديد مدينة الزنتان مكانا لاجتماع رئيسي مجلس الدولة والنواب.

وأكد الفيتوري في تصريحات صحفية، أن الوقفة التي جاءت ضمن ما يدعى بـ”الحراك الشعبي المطالب بالتعجيل بالانتخابات”، ندّدت بمساعي رئيسي المجلسين خالد المشري وعقيلة صالح، لتشكيل حكومة ثالثة أو تمديد فتراتهم.

وأوضح الفيتوري أن المسؤول السياسي في البعثة الأممية قام بمناقشتهم لمدة نصف ساعة هو ومسؤولون آخرون في البعثة، وقد نفوا علمهم باجتماع الزنتان.

وأضاف الفيتوري: “طالبنا البعثة برفض التمديد لمجلسي النواب والدولة، وإسقاطهما وإعلان المجلس الرئاسي لحالة النفير وإصدار القاعدة الدستورية وإجراء الانتخابات”.

وتابع: “البعثة لمساعدة ودعمهم وليس للوقوف مع الطرف الثاني والتمديد له، وأعطيناها مهلة مدتها 10 أيام للاستجابة لهذه المطالب وإلا سنقوم بقفل مقرها، وهذا لا نحبذه، لأن ليبيا جزء من المجتمع الدولي”.