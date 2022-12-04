النائب العام: إزالة 42 تعدٍّ على مسار الطريق الحديدي في قصر الأخيار

أفاد مكتب النائب العام، بأنه تم إزالة ظواهر التعدي على الأصول محل الحماية، بعد رصد 42 تعدٍّ طال مسار الطريق الحديدي في منطقة قصر الأخيار.

وقال مكتب النائب العام في بيان له، إنه إلحاقاً بتدابير رصد المباني والمنشآت المشيَّدة على مسار الطرق الحديدية بالمخالفة للتشريعات، فقد تولَّت الغرفة الأمنية المشتركة إجراء تعليمات المستشار النائب العام، القاضية باستمرار أعمال الكشف عن أفعال التعدِّي على الأصول العقارية المملوكة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية.

وأوضح البيان، أنه تم رصد رجال هيئة الشرطة، اثنين وأربعين تعدٍّ طال مسار الطريق الحديدي في منطقة قصرالأخيار؛ ثم أنجزوا تدابير حفظ المصالح العامة؛ بإزالة مظاهر الغزو في نطاق الأصول محل الحماية.