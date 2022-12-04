رغم إفشاله لها.. “الدبيبة” يؤيد دعوة “باثيلي” إلى تسريع إجراء الانتخابات

الوطن / رصد

رغم إفشاله الانتخابات، أعرب رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، عن ترحيبه بالبيان الصادر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، والذي دعا فيه جميع مؤسسات الدولة للعمل من أجل التوجه بالبلاد نحو الانتخابات.

وقال الدبيبة في تصريح: “من جهتنا نؤكد أننا مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في بلادنا”، وفق تعبيره.

وحثَّ باثيلي في بيان له، السبت، جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة، على الدخول في حوارٍ سعياً إلى إيجاد حل وتسريع الجهود للاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات، وتقديم إجابات للإحباطات المتزايدة لليبيين، وتحقيق تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت.