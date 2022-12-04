مرحبا ببيان باتيلي.. الدبيبة: نحن مع إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية

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رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالبيان الصادر عن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، والذي حث فيه جميع الأطراف على تسريع المشاورات حول سبل المضي قدما في العملية السياسية، وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات.

وقال الدبيبة في تغريدة له عبر تويتر، السبت: “أرحب بما صدر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في بيان، حث فيه جميع الأطراف المعنية تحقيق ما وصفه بـ(الغرض الواحد)؛ وهو الذهاب إلى الانتخابات”

وأضاف الدبيبة: “أننا مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في بلادنا”.

أرحب بما صدر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا عبدالله باتيلي، في بيان، حث فيه جميع الأطراف المعنية تحقيق ما وصفه بـ(الغرض الواحد)؛ وهو الذهاب إلى #الانتخابات.

من جهتنا نؤكد أننا مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في بلادنا. — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) December 3, 2022

وكان قد أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، عن سعادته لتوصل رئيسا مجلس النواب، عقيلة صالح، والدولة خالد المشري، على عقد اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الزنتان، لكنه في المقابل قال إنه لـ “أسباب لوجستية خارجة عن إرادتنا”، ليس بالإمكان عقده في الزنتان.

وقال باتيلي في بيان: “إنني أحث جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعياً إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية”.

وأضاف: “كما أحث أيضاً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي يتعين أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة”.

وقال باتيلي: “أدعو الليبيين بكل أطيافهم ومن جميع مناطق ليبيا، وكذلك المؤسسات العامة، بما فيها المجلس الرئاسي والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر من أجل إنهاء المأزق الحالي؛ فشعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل”.