الزنتوني: مستحيل تنفيذ “الحكومة الثالثة”

استبعد عضو المؤتمر الوطني السابق عبد المجيد الزنتوني، إمكانية تنفيذ فكرة الحكومة الثالثة المرتقب الاتفاق عليها في الاجتماع المقبل بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وقال الزنتوني في تغريدة عبر “تويتر”، إن الحديث عن حكومة ثالثة ومناصب سيادية جديدة بما فيها البنك المركزي بمشاورات عقيلة والمشري مستحيل تنفيذها.

وأشار إلى أن ذلك إن حدث فإن الحكومة الثالثة وأيضا المناصب السيادية لن تعمل بطرابلس دون موافقة أمريكا وبريطانيا حصريا.

ولفت إلى أنه يلتزم الحياد وليس مع أي طرف إطلاقا، مستدركا: “ولكن هذه الحقيقة، فكثرة المشاورات دون فائدة هي مضيعة لوقت الشعب والشأن الليبي”.