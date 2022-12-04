دبيبة يرحب ببيان البعثة الأممية: “مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب”

عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، السبت، بالبيان الصادر عن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

وحث باتيلي جميع الأطراف الليبية على تسريع المشاورات حول سبل المضي قدماً في العملية السياسية، وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات.

وقال دبيبة عبر تويتر: “أرحب بما صدر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في بيان، حث فيه جميع الأطراف المعنية تحقيق ما وصفه بـ(الغرض الواحد)؛ وهو الذهاب إلى الانتخابات”.

وأضاف: “إننا مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في بلادنا”.

وأعلن باتيلي إلغاء اجتماع كان مقررًا بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، لأسباب لوجستية، دون أن يكشف مزيد التفاصيل.

وحث باتيلي المجلسين للاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما، وحض على ضرورة أن يخرج هذا الاجتماع بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة.