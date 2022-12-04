باتيلي يقدم إحاطة للمجلس الرئاسي بشأن محادثاته الأخيرة حول ليبيا

أخبار ليبيا 24

قدم المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إحاطة إلى المجلس الرئاسي حول لقاءاته و محادثاته الأخيرة بشأن ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه، السبت، برئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، والنائب بالمجلس، عبدالله اللافي، وذلك بمقر المجلس بطرابلس.

ووفقا لبيان له، جدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي، وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق، ولا سيما المادة الرابعة من الخارطة الحاكمة للمرحلة التمهيدية.

من جانبه جدد باتيلي، تأكيده على الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار السياسي كأرضية للانطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا من خلال إشراك كافة المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في صياغة أساس دستوري متين، للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت تضمن الاستقرار.