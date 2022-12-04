البركي: على القوى الوطنية الصادقة عقد اجتماع دون إملاءات خارجية

حذر عبد الرحيم البركي المرشح البرلماني ووكيل وزارة التعليم في حكومة الثني، من خطورة الأوضاع التي وصلت إليها ليبيا.

وقال البركي في تغريدة عبر “تويتر” إن القوى الوطنية الصادقة عليها أن ترمي خلفها كل التوجهات السياسية بمختلف مسمياتها.

وحث هذه القوى الوطنية الصادقة على أن تعمل بشكل عاجل في لقاء ليبي جامع – بدون إملاءات خارجية _ على صياغة ميثاق وطني يضمن وحدة ليبيا وسيادتها، ويحافظ على مكتسباتها الوطنية وعدم شخصنتها، وأن تحدد فيه مسارات الحل وآلياته.

ورأى أن “استدعاء التاريخ بما له وعليه لا يفيدنا الآن”، مردفا: نحن بحاجة إلى تجاوز أغلب محطات تاريخنا إذا كنا نريد حلا لحاضرنا ، واستشرافا لمستقبلنا، بغض النظر عن التسمية، فوطننا في خطر.