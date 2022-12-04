حكومة إيطاليا: نسعى لزيادة التعاون مع ليبيا في مجالات الطاقة والاقتصاد

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 December, 2022

أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجا ملوني خلال لقائها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش سعي الحكومة الإيطالية لزيادة أوجه الشراكة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات منها الطاقة والاقتصاد والصحة، وتعزيز التنسيق المشترك في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء الذي عقد أمس السبت في العاصمة الإيطالية روما استعرض عمق علاقات الصداقة بين ليبيا وإيطاليا والتأكيد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الاستقرار بليبيا.

ويأتي اللقاء على هامش مشاركة وزيرة الخارجية في منتدى حوارات المتوسط بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي.