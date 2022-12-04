بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 04 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 04 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تبقى الأجواء دافئة أثناء فترات النهار على أغلب المناطق.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب ، ومن المتوقع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-25)مْ ، وتسجل تراجع بدايةً من مساء يوم الثلاثاء.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً هذا اليوم على الخليج وبنغازي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (18- 24)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 29)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:55)