البكوش: الدبيبة لا هدف له إلا البقاء في السلطة

رأى المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة لا هدف له إلا البقاء في السلطة.

وقال البكوش، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من الواضح أن الدبيبة وفريقه عشوائي ولا هدف له إلا البقاء في السلطة، وأن هذه الحكومة لا تختلف عن مجلسي النواب والدولة”، وفقا لقوله.

وأضاف “هذا الشيء الوحيد الذي يفسر لقاءاتهم غير المعلنة، في إسطنبول مع عراب الصفقات السياسية محمد صوان، الذي يعرفون جيدا خطورته ويحاولون استيعابه أو تحييده للاستمرار في الحكم”، بحسب تعبيره.