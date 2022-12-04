الدبيبة: اعتماد يوم وطني للأشخاص ذوي الإعاقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 December, 2022

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اعتماد يوم السادس من شهر يونيو يوماً وطنياً للأشخاص ذوي الإعاقة، وأيضاً سيُخصص هذا التاريخ لمراجعة أداء الحكومة ومدى التزامنا بتعهداتها وواجباتها تُجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال ترأس الدبيبة الاجتماع الأول للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر الهيئة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي في طرابلس، بحضور أعضاء المجلس وهم وزراء الشؤون الاجتماعية، التعليم، العمل، الشباب، الأسكان والتعمير، إضافة إلى رئيس الهيئة العامة لصندوق الضمان الاجتماعي.

وتقدم الدبيبة بالتهاني إلى المكافحين والمناضلين في حياتهم من ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، مؤكداً وقوفه وتضامنه مع فئة المعوقين ومنحهم كافة حقوقهم، باعتبارهم جزء أساسي من المجتمع وشريك في بناء مستقبله وازدهاره.

واستعرض الاجتماع عدة مواضيع أهمها مشروعات وزارة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بذوي الإعاقة.