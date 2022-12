قنان يحمل التدخلات الخارجية مسؤولية إفساد التوافقات التي يتم التوصل إليها

ليبيا – حمل عضو مجلس النواب سالم قنان التدخلات الخارجية بالمشهد الليبي المسؤولية عن إفساد التوافقات التي يتم التوصل إليها، لتصبح النتيجة تصريحات متفائلة لا تعكس أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع.

قنان وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” دعا إلى ضرورة الانتباه إلى أن المجلسين (النواب والدولة) لا يقومان بدورهما بمعزل عن الواقع، وفي ظل وجود العديد مما يمكن وصفهم بمراكز القوى والتأثير بالساحة الداخلية، فضلًا عن الانقسام السياسي الحاد، وانشغال ممثلي كل منطقة بأوضاعها فقط.

وقلل قنان من اعتراضات بعض أعضاء مجلس الدولة حول ما ذكره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن صلاحيات تلك اللجنة،قائلاً: “كل ليبي يرفض التدخلات الخارجية الراهنة بشؤون البلاد، ولكن الحقيقة أن تلك التدخلات أكبر مما نتصور، وهي من كل الدول بلا استثناء، ومن البعثة الأممية”.

وانتهى قنان إلى أن عقيلة صالح وخالد المشري توافقا على أن يكون اجتماعهما المقبل تحت رعاية البعثة، وقد يتكلل بالنجاح إذا ما كانت الدول المتدخلة في شؤوننا قد توصلت فعليًا إلى اتفاق فيما بينها.

