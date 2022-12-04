رئيسة الحكومة الإيطالية: نسعى لزيادة التعاون مع ليبيا

أكدت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، سعي بلادها لزيادة أوجه الشراكة والتعاون مع ليبيا في مختلف المجالات ومنها الطاقة والاقتصاد والصحة، وتعزيز التنسيق المشترك في التعامل مع عدد من الملفات والقضايا الأخرى ذات الاهتمام.

جاء ذلك خلال لقاء “ميلوني” مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة “نجلاء المنقوش” أمس على هامش مشاركتها في اجتماعات “حوارات المتوسط” المنعقدة بالعاصمة الإيطالية روما بدعوة من وزير الخارجية الإيطالي.

ذكرت وزارة الخارجية عبر صفحتها بـ”فيسوك” أن لقاء المنقوش وميلوني تناول عمق علاقات الصداقة بين ليبيا وإيطاليا، والتأكيد على أهمية الدور الإيطالي في دعم الاستقرار بليبيا.

والتقت المنقوش أمس مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، على هامش مشاركتها في اجتماعات “حوارات المتوسط”.

وقال تاجاني في تغريدة عبر “تويتر”، إنه ناقش مع المنقوش دور بلاده من أجل استقرار ليبيا وملف مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

وأكد الوزير الإيطالي أن لقاءه مع المنقوش تركز على تعزيز التعاون الثنائي.

وقالت المنقوش، إن ليبيا مستعدة لدعم المبادرة الإيطالية في تطوير مجال الزراعة وإمدادات الطاقة، لتكون جزءاً من الحل في منطقة المتوسط.