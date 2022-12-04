نورلاند: فرصة لا مثيل لها أمام القادة الليبيين

الوطن| رصد

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعم الولايات المتحدة لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين.

وأشار نورلاند، ، وفق تغريدة للسفارة الأمريكية، إلى أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، تؤيد التوصل إلى حلّ ليبيّ- ليبيّ.

وأضاف نورلاند، أنه “لدى القادة الليبيين الآن فرصة لا مثيل لها لإبراز أنّهم يتحلّون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك”.