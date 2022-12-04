الفارسي: محصلة بيان باتيلي بشأن لقاء عقيلة والمشري “هي هنا وصياحها في الوادي”

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، إنه في ساعة متأخرة من ليل البارحة أعلن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي فشل مساعيه لتنظيم لقاء بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري فى مدينة الزنتان “لأسباب لوجستية”، حسب البيان.

أضافت في تدوينة على “فيسبوك”: حث السيد باثيلي البرلمان والأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماع يتعين أن يخرج بمقترحات قابلة للتنفيذ، أيضًا بحسب البيان.

وتابعت: الأخبار المتواترة تشير الي أن الأسباب التي أشار اليها باثيلي هي فشل المنظمين في الحصول علي موافقة حكومة “الدبيبة” لعقد اللقاء الذي كان مقررا اليوم في الزنتان، المحصلة: “هي هنا وصياحها في الوادي”، وفق تعبيرها