الارصاد: اجواء دافئة اليوم.. وموعد جديد لتراجع درجات الحرارة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاحد 04/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الأجواء تبقى دافئة أثناء فترات النهار حيث درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية.

ووفقا للتقرير الصادر عن المركز فإن درجات الحرارة تتراوح على أغلب المناطق مابين ( 20 – 26 )مْ ، ومن المتوقع ظهور ظباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربى.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان تسجل درجات الحرارة تراجع على مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الثلاثاء.

والله اعـــــــــــــلم.