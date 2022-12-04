وزير النفط يشارك في اجتماع أوبك

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 December, 2022

شارك وزير النفط والغاز محمد عون في الاجتماع 185 للمجلس الوزاري لمنظمة الاقطار المصدرة للنفط “أوبك” عبر تقنية الزوم .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن الاجتماع ناقش مقترح ميزانية السنة القادمة 2023م وتحديث خطة أوبك الاستراتيجية طويلة المدى وتكليف الرئيس والرئيس البديل للمجلس الوزاري حسب ميثاق أوبك وكذلك الرئيس لمجلس المحافظين الرئيس البديل.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه سيكون محافظ ليبيا لدى الاوبك مصطفى عبدالله بن عيسى هو الرئيس البديل لمجلس المحافظين حسب ميثاق أوبك .

وناقش الاجتماع كذلك العديد من التقارير والمواضيع حسب جدول الاعمال وتم الاتفاق على تحديد موعد الاجتماع القادم إلى مابعد الاجتماع الذي سيعقد غدا والذي يضم وزراء أوبك ومن خارج أوبك.