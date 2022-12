ليبيا – علق المحلل السياسي الانفصالي فرج دردور على زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إلى تونس، مشددًا على أن العلاقات بين تونس وليبيا تلقى أهمية خاصة، مرجعًا ذلك إلى أسباب كثيرة من ضمنها اقتصادية فضلًا عن التبادل التجاري بين البلدين خصوصا عبر الحدود.

درور وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أضاف: “حاول الدبيبة كذلك من خلال هذه الزيارة أن يضفي شرعية لحكومته من خلال عقد الاتفاقيات وتنظيم استقبال رسمي له، في ظل وجود حكومة أخرى موازية، وهي حكومة فتحي باشاآغا”.

واستبعد دردور أن يكون الدبيبة ساعيًا إلى البحث عن دعم من تونس، مشيرًا إلى أن تونس تستقبل جميع الأطراف وتضم مقرًا للأمم المتحدة والبعثة الأممية، معتبرًا أن تونس غير مؤثرة في الوضع السياسي الليبي بشكل أساسي، فضلًا عن المشاكل والخلافات الداخلية التي تعرفها تونس.

وبشأن الدور الجزائري في التقارب بين عبد الحميد الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيّد، أشار دردور إلى أن الجزائر تقف على الحياد وداعمة في نفس اتجاه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة من خلال الدعوة لعقد انتخابات وعدم الذهاب في مرحلة انتقالية جديدة.

Shares

The post دردور: الدبيبة حاول من خلال زيارته إلى تونس أن يضفي شرعية على حكومته first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية