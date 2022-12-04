المركز الوطني للارصاد الجوية يتوقع أن تبقى الأجواء دافئة أثناء فترات النهار

طرابلس 4 ديسمبر 2022 ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء دافئة أثناء فترات النهار حيث درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية وتتراوح على أغلب المناطق مابين ( 20 – 26 )مْ ، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربى.

وأوضح المركز في نشرته اليومية حول الوضع الجوي السائد والمتوقع أن تسجل درجات الحرارة تراجع على مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الثلاثاء.(وال)

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