مستشار المنفي: المجلس الرئاسي قد يُشارك في المسار الدستوري وفق خارطة الطريق

قال زياد دغيم مستشار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لشؤون الانتخابات، إن المجلس الرئاسي قد يُشارك في المسار الدستوري، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ذغيم في تصريحات صحفية، أن مجلسا النواب والدولة لا يملكان الاستمرار وحدهما في المسار الدستوري، وفق خارطة الطريق.

وأشار زياد إلى أن المادة رقم 4 من خارطة الطريق، أحالت المسار الدستوري والقاعدة الدستورية إلى القوى السياسية في ليبيا بشكل أوسع من المجلسين.

وأوضح زياد أن المادة 4 منحت المجلسين مهلة 60 يومًا تنتهي 21 يناير 2021، للاتفاق على قاعدة دستورية، ثم ينتقل الاختصاص لملتقى الحوار السياسي.

وتوقع أن يكون التمثيل واسع من كل الأطراف الليبية، خلال الحوار أو الفرصة الأخيرة لإنجاز القاعدة الدستورية.