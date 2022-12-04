عبدالهادي الحويج: يجب وضع حدٍ لفوضى السلاح والقيام بالمصالحة الشاملة

زار الدكتور عبد الهادي الحويج رئيس حركة المستقبل الليبية ووزير الخارجية والتعاون السابق، جمهورية أوغندا، و التقى عددا من المسؤولين الأوغنديين من بينهم Milly Babirye Babalanda وزيرة شؤون رئاسة الجمهورية بمكتبها الخميس 29 نوفمبر 2022.

بحث الطرفان آخر مستجدات الأزمة الليبية، مؤكدين على ضرورة احترام إرادة الليبيين للذهاب نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كحل للأزمة.

وأعرب الحويج عن شكره وامتنانه لفخامة الرئيس موسيفيني ومتابعته الشخصية لمجريات الأزمة الليبية وأوضاع الليبيين في أوغندا، مشددا على ضرورة وضع حد لفوضى السلاح كآلية أساسية ومهمة نحو تحقيق السلام وعودة الاستقرار إلى ليبيا، والقيام بالمصالحة الوطنية الشاملة التي يساهم فيها كل الليبيين.