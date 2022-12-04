وزير المالية: قطعنا شوطا كبيرا على طريق التحول نحو الرقمنة المالية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 December, 2022

أكد وزير المالية خالد المبروك أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا على طريق التحول نحو الرقمنة المالية لأجل التطوير وتحسين مستوى الأداء، وحرصها على معالجة الموضوعات المالية والمصرفية من أجل التحول نحو الرقمنة المالية لمواكبة العالم في التطور المالي

وأضاف وزير المالية خلال المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال الذي عقد في العاصمة طرابلس أن المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والحوار وطرح الرؤى في مجال تطوير القطاع المصرفي والمالي على حد سواء .

وجرى خلال المنتدى تقديم عرض مرئي لتاريخ المصارف الليبية منذ نشأتها ومزوالتها لنشاطها .

وعقد المنتدى برعاية مصرف ليبيا المركزي ومصرف الجمهورية، وبمشاركة جل المصارف التجارية الليبية ورئيس مجلس التطوير الإقتصادي والإجتماعي، وممثل عن مصرف ليبيا المركزي ومدير عام مصرف الجمهورية ومدير عام مصرف الأمان وعدد من المهتمين بالقطاع المصرفي والمالي .

ويهدف المنتدى المصرفي لتكنولوجيا الأعمال إلى الرفع من مستوي الخدمات المصرفية وكذلك جودتها وتحسينها والرقي بها وتسهيلها وتحولها نحو الرقمنة المالية لتطوير وتحسين الأداء.