البكوش: على حكومة الدبيبة وشاغلي المناصب السيادية التمسك بوظائفهم حتى اجراء انتخابات تشريعية

ليبيا – دعا المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش حكومة تصريف الأعمال والمجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وغيرهم من شاغلي المناصب السيادية إلى أن يتمسكوا بوظائفهم إلى أن ينتخب الشعب مجلس تشريعي جديد يقرر مستقبلهم.

البكوش وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “إن هناك حاجة ملحة لوسائل أكثر فاعلية لإقناع مصر، وعقيلة صالح، وخليفة حفتر، وخالد المشري أن الكيل قد طفح، قبل أن يعيدوا إشعال حرب أهلية”.

