الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 26 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس، والتي أظهرت استمرار الأجواء دافئة أثناء فترات النهار حيث درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني تتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 20 و26 درجة مئوية، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي.

وتسجل درجات الحرارة تراجعاً على مناطق الشمال الغربي بدايةً من مساء يوم الثلاثاء، وفق

وفي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم غد على بعض المناطق.

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و25 درجة مئوية، وتسجل تراجعاً بدايةً من مساء يوم الثلاثاء.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد)، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا هذا اليوم على الخليج وبنغازي، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 18و24 درجة مئوية.

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وعن طقس (الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة)، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و29 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، فالسماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و25 درجة مئوية.