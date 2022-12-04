الفارسي: باتيلي يعلن فشل لقاء عقيلة والمشري

الوطن| رصد

كشفت عضو ملتقى الحوار السياسي، أم العز الفارسي، أن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، أعلن مساء أمس فشل مساعيه لتنظيم لقاء بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في مدينة الزنتان لأسباب لوجستية.

وأضافت الفارسي عبر حسابها في موقع فيسبوك، أن باتيلي حث المجلسين على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماع يتعين أن يخرج بمقترحات قابلة للتنفيذ.

وأوضحت أن الأخبار المتواترة تشير إلى أن الأسباب التي أشار إليها باتيلي هي فشل المنظمين في الحصول علي موافقة حكومة الدبيبة منتهية الولاية لعقد اللقاء الذي كان مقررا اليوم في الزنتان.