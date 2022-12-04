دغيم:”الرئاسي” قد يشارك في “الفرصة الأخيرة” لإنجاز القاعدة الدستورية

قال عضو مجلس النواب المُقال زياد دغيم بصفته مستشارًا للمنفي لشؤون الانتخابات، إن المجلس الرئاسي قد يُشارك في المسار الدستوري، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الأحد: “مجلسا النواب والدولة لا يملكان الاستمرار وحدهما في المسار الدستوري، وفق خارطة الطريق” ، منوها بأن المادة رقم 4 من خارطة الطريق، أحالت المسار الدستوري والقاعدة الدستورية إلى القوى السياسية في ليبيا بشكل أوسع من المجلسين.

وأوضح أن المادة 4 منحت المجلسين مهلة 60 يومًا تنتهي 21 يناير 2021، للاتفاق على قاعدة دستورية، ثم ينتقل الاختصاص لملتقى الحوار السياسي.

وتابع: “أتوقع أن يكون التمثيل واسع من كل الأطراف الليبية، خلال الحوار أو الفرصة الأخيرة لإنجاز القاعدة الدستورية”.