الحويج: يجب وضع حدٍ لفوضى السلاح والقيام بالمصالحة الشاملة

زار رئيس حركة المستقبل الليبية ووزير الخارجية والتعاون السابق، عبد الهادي الحويج جمهورية أوغندا، و التقى عددًا من المسؤولين الأوغنديين من بينهم وزيرة شؤون رئاسة الجمهورية بمكتبها الخميس 29 نوفمبر 2022.

وبحث الطرفان آخر مستجدات الأزمة الليبية، مؤكدين على ضرورة احترام إرادة الليبيين للذهاب نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كحل للأزمة.

وأعرب الحويج عن شكره وامتنانه لرئيس يوويري موسيفيني، ومتابعته الشخصية لمجريات الأزمة الليبية وأوضاع الليبيين في أوغندا، مشددًا على ضرورة وضع حد لفوضى السلاح كآلية أساسية ومهمة نحو تحقيق السلام وعودة الاستقرار إلى ليبيا، والقيام بالمصالحة الوطنية الشاملة التي يساهم فيها كل الليبيين.