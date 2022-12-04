شركة الكهرباء: اختبار وتشغيل محول بمحطة ابوالمان بمنطقة الماية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من اختبار وتشغيل محوّل 3011ك . ف بمحطة ابوالمان بمنطقة الماية بدل المحول المعطوب.

وبينت الشركة العامة للكهرباء أن عمليات الاختبارات والتشغيل جرت بمجهودات موظفي إدارة الجهد المتوسط الغربية (دائرة الصيانة الغربية وقسم صيانة الجفارة والصيانة والعمرات ودائرة خدمات الجفارة).

وفي سياق منفصل قام فنيي الشركة التابعين لدائرة توزيع الأصابعة بأعمال صيانة طارئة على خط الخرم وتمكنوا من إرجاع التيار الكهربائي إلى المنازل .

كما تم إجراء أعمال الصيانة لخروجات محطة المعصرة؛ شملت تغيّير كابل ضغط منخفض (240) وربط موصلات وصناديق توزيع .