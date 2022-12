الشركسي: المنقوش حرفياً تكذب في روما والوهم يعبر المتوسط

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن “المنقوش حرفياً تكذب في روما والوهم يعبر المتوسط،الصديق الكبير الذي يطالبه الشعب بالتنحي يطالب الشعب بسداد الدين العام”.

الشركسي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن مؤسسات الدولة المرتهنة للعائلة تسعى لافساد طبخة التغيير وعقيلة صالح وخالد المشري يسارعون لانقاذ أنفسهم والشعب المنهوب ينتظر فرج الله وراتبه المنهوب من العصابة بحسب قوله.

