الجويني: بحث الدبيبة عن دعم تونسي قد يكون صحيحاً

الوطن| رصد

قال الباحث في العلاقات الدولية، والمختص في الشأن الليبي بشير الجويني،إن الأخبار الرائجة بشأن بحث رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة عن دعم له من خلال زيارة تونس، قد تكون صحيحة.

ووصف الجويني في تصريحات صحفية، أن العلاقات بين ليبيا وتونس، سواء خلال فترة هذه الحكومات أو السابقة أو التالية، بالتاريخية.

وتعليقاَ على سعي الجزائر لتكوين حلف ثلاثي “تبون- سعيّد- الدبيبة”، قال الباحث في العلاقات الدولية إن ذلك يبقى في إطار المناكفات السياسية التي تكون بين الدول والأنظمة، وهذا لا يمس بالمصالح العليا لتونس وليبيا، ولا يجب أن تمس بالخدمات التي تقدم بما فيه مصالح لمواطني البلدين.