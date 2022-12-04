السفارة الأمريكية تمنح موظفين حكوميين ليبيين تأشيرات صالحة لمدة عام

أخبار ليبيا 24

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا منحها تأشيرات صالحة لمدة 12 شهرتً تستخدم لعدة رحلات.

وقالت السفارة في بيان لها، إنها ستمنح المسؤولين والموظفين الحكوميين الليبيين والممثلين عن منظمات دولية المدرجين في فئتي التأشيرة A-1 وA-2 تأشيرات مجانية صالحة لمدة 12 شهرا وتستخدم لعدة رحلات.

وأوضحت السفارة، أنها منحت الطلاب المشاركين في البرامج الأكاديمية والسياح والمسافرين للعمل تأشيرات صالحة لـ12 شهراً تستعمل لعدة رحلات.

وأشارت السفارة إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع نية الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز وتطوير العلاقات بين الشعبين، وحرصا على تسهيل التنقل بين رعايا البلدين.