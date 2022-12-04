صدفة أم تعليمات؟.. بلديات ترحب ببيان “باثيلي” بنفس صيغة الدبيبة

في رسائل حب وتأييد لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لم يجد رؤساء عدد من البلديات أكثر تعبيراً على الاصطفاف معه، سوى معاودة نشر محتوى تدوينته المُرحبة على فيسبوك، ببيان المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي، بشأن استحالة اجتماع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري في الزنتان، للاتفاق على حكومة جديدة وقاعدة دستورية للانتخابات.

وعاودت بلديات، طرابلس المركز، سوق الجمعة، البريقة، سوسة، الجليدة -الجفارة، العربان، وتاجوراء وعدد آخر، نشر محتوى تدوينة الدبيبة، حيث رحبت هي الأخرى بما صدر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، في بيان، حث فيه جميع الأطراف المعنية تحقيق ما وصفه بـ(الغرض الواحد)؛ وهو الذهاب إلى #الانتخابات، وقالت “إنها مع إرادة أكثر من 2.8 مليون ناخب يريدون إنهاء المراحل الانتقالية في بلادنا” وفق قولها.

أثارت مواقف البلديات المذكورة، اندهاش رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ممن عبروا عن اعتقادهم بوجود تعليمات مباشرة لتبني نفس محتوى التدوينة، في مسعى لإيهام البعثة الأممية بوجود موقف موحد مناهض لتحركات مجلسي النواب والدولة للتفاهم على حل للأزمة.