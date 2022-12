باتيلي يقدم للمنفي واللافي إحاطة حول لقاءاته ومحادثاته الأخيرة بشأن ليبيا

ليبيا – استقبل المجلس الرئاسي اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”.

وقدم باتيلي وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس خلال اللقاء لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والنائب بالمجلس عبدالله اللافي، إحاطةً حول لقاءاته و محادثاته الأخيرة بشأن ليبيا.

وقد جدد المجلس دعمه لجهود المبعوث الأممي، وما يتخذه من خطوات لاستكمال تنفيذ بنود خارطة الطريق، ولا سيما المادة الرابعة من الخارطة الحاكمة للمرحلة التمهيدية.

من جانبه جدد باتيلي، تأكيده على الإلتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقي الحوار الساسي كأرضية للإنطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي في ليبيا من خلال إشراك كافة المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق السياسي في صياغة اساس دستوري متين، للمضي قدماً نحو انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب وقت تضمن الاستقرار.

