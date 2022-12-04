الهادي: لقاء الزنتان بداية لسلسلة من الاجتماعات داخل ليبيا

الوطن| رصد

قال عضو مجلس الدولة، محمد الهادي، إن اللقاء المنتظر لرئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، في الزنتان، يحمل رسائل محلية ودولية عدة، عنوانها اللقاء “ليبي ليبي” داخل الوطن.

وأضاف الهادي، في تصريح رصده “الوطن” أن لقاء الزنتان سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات داخل ليبيا، لهذا لن يكون هناك أي حسم لأي من الملفات العالقة.

وأوضح أنه “كون هذه اللقاءات تستهدف الدبيبة وحكومته، فهو لن يلتزم الصمت تجاه هذه المساعي. أما مجلس الدولة، فتوجد فيه كتلة ضاغطة على مكتب الرئاسة؛ لأجل عدم الخوض في أي تفاهمات دون الرجوع للمجلس، وتم تقديم طلب بالخصوص”.